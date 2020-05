Anteprima giornali: Icardi fra Inter e PSG, i retroscena. Serie A, oggi l’OK

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Gli scienziati verso il sì. Protocollo, oggi il via libera agli allenamenti collettivi. Dal Comitato tecnico scientifico atteso l’OK alla seconda fase, ma per la ripartenza del campionato resta il nodo isolamento nel caso in cui un atleta contragga l’infezione. Costi sanitari, per la Serie A almeno quattro milioni di spese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

L’intrigo. Icardi, PSG e Inter: tutti i retroscena.