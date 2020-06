Anteprima giornali: Hakimi 5×5, oggi Tonali! Test a San Siro in Inter-Brescia

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Mercato caldissimo, tre grandi si scatenano! Hakimi, visite e firma: cinque anni con l’Inter.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Inter, Hakimi 5×5! E oggi c’è Tonali. La freccia arriva: avrà 25 milioni in cinque anni. Esame San Siro per il talentino.

TUTTOSPORT

Hakimi, visite e firma! All’Inter per cinque anni. Il marocchina guadagnerà 5 milioni a stagione. Stasera i nerazzurri contro la SPAL (in realtà si gioca contro il Brescia, ndr) per non perdere contatto dal vertice.