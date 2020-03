Anteprima giornali: Gravina rassicura Inter e Serie A. “Salverò lo scudetto”

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Gravina: «Salverò lo scudetto». Il capo della FIGC detta le regole: concludere i campionati o play-off. «Rinviare gli Europei è una scelta dolorosa ma obbligata. Ci servono quarantacinque-sessanta giorni per chiudere la Serie A, la dead line è il 30 giugno. Altrimenti una formula che salvi la competizione. Il calcio va aiutato, perché dà emozioni a tutto il paese». La furia dei medici sportivi: «Fermate i calciatori, basta allenamenti». Anche l’AIC si ribella: «Le società vivono su un altro pianeta». Cutrone tra i contagiati. Cannavaro dalla Cina rivela come affrontare la crisi: «Tolleranza zero anche in Italia, solo così ce la farete. Servono controlli seri e rigorosi, in strada qua c’era l’Esercito. Sono mesi duri, ma poi si ricomincia a vivere: non pensiamo al calcio».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

FIGC, l’appello di Gravina: «Rinviate l’Europeo!»