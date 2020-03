Anteprima giornali: Europa League, Inter e Roma brivido. Serie A 4 opzioni

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Viva i play-off. Quattro ipotesi della FIGC per assegnare lo scudetto. Completare il torneo e posticipare gli Europei, non aggiudicare il titolo, attribuirlo alla Juventus o metterlo in palio tra le prime quattro squadre con gare a eliminazione diretta: perché quest’ultima soluzione incontra il favore degli esperti. Montali: «Un’occasione per cambiare». Spagna, niente voli: per Roma e Inter ottavi col brivido. Chiesto l’intervento dell’UEFA con il governo iberico. I giallorossi sono in attesa di partire per Siviglia ma filtra ottimismo, Conte aspetta il Getafe per rilanciare le ambizioni europee.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

Scudetto: finirà così! L’obiettivo è finire il campionato recuperando una giornata il 20 maggio e l’altra il 31 maggio. La prima ipotesi alternativa: assegnazione del titolo tramite play-off, play-out per la retrocessione. La seconda: cristallizzazione della classifica e assegnazione del titolo in base alla classifica attuale. La terza: non assegnazione dello scudetto e comunicazione all’UEFA dei club qualificati alle coppe.