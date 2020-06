Anteprima giornali: Eriksen non basta all’Inter di Conte,...

Anteprima giornali: Eriksen non basta all’Inter di Conte, chiamato da Vidal

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Kumbulla, assalto Lazio: l’Hellas Verona chiede 35 milioni! Inter e Juventus sul difensore, Tare ci prova. Sì anche a una contropartita tecnica. – È Napoli-Sarri! Mertens-record regala la finale da brividi con la Juventus. Il belga firma il pari con l’Inter (1-1) ed entra nella storia del club come miglior marcatore. Il gol di Eriksen non basta a Conte. Gattuso: “Dedicata a Francesca”. Mercoledì a Roma per la Coppa Italia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Vidal chiama Conte: “Lui si fida di me”. Il cileno riapre la pista Inter. – Napoli-Inter 1-1. Juventus, c’è Ringhio! Napoli in finale di Coppa Italia grazie al pari del “San Paolo” con l’Inter. Vantaggio di Eriksen, risponde Mertens che diventa il miglior marcatore della storia azzurra con 122 gol. Mercoledì la sfida a Roma: Cristiano Ronaldo ha voglia di riscatto.