Anteprima giornali: Eriksen bis, Inter-Ludogorets e Juventus (in chiaro?)

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Eriksen raddoppia. Conte pronto a schierarlo con il Ludogorets in vista del big match con la Juventus. Coronavirus: «Verso lo stop ai divieti da lunedì». Il ministro Spadafora: «L’OK se non ci saranno diverse indicazioni».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Coronavirus, Juventus-Inter in TV in chiaro se il Governo dà l’OK. Spadafora: «Da lunedì lo stop potrebbe finire». Lautaro Martinez via? Le mosse di Marotta. Tre assi da Inter: Aubameyang, Werner e Martial.