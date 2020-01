Anteprima giornali: Eriksen infiamma Inter! Kucka? Ansia Lautaro Martinez

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Chiamatemi Golazo! Eriksen infiamma già il popolo interista: Pochettino gli diede questo soprannome per la bellezza dei suoi gol. Quanto entusiasmo a Milano per il danese, che firmerà un contratto fino al 2024. Pronto per Conte già domenica a Udine. Ansia per Lautaro Martinez, oggi il giudice può fermarlo per due o tre giornate: rischia il derby e anche la Lazio. – Napoli, per Politano visite e firme.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

L’Inter raddoppia a centrocampo: Eriksen + Kucka! Il danese firma, si tratta per lo slovacco.