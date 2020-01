Anteprima giornali: Eriksen e Giroud, blitz Inter per...

Anteprima giornali: Eriksen e Giroud, blitz Inter per Conte! Spinazzola slitta

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Eriksen, sì all’Inter! Ausilio a Londra ottiene la disponibilità del danese: ora l’accordo con il Tottenham. Stretta anche su Giroud. Supplemento di test fisici per Spinazzola, slitta l’annuncio. – Cinquanta milioni per Tonali, Paratici accelera. Superata la concorrenza di Marotta, ma restano in gioco i due club di Manchester con Liverpool e Paris Saint-Germain. – Fiorentina: Cutrone boom! Battuta l’Atalanta (2-1), il neo-acquisto a segno. Commisso: “Partita eroica”. Il 29 gennaio contro l’Inter.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Eriksen e Giroud: blitz Inter! Ausilio a Londra per definire i due acquisti voluti da Conte.