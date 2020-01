Anteprima giornali: Eriksen dalla Scala a Inter-Fiorentina! Poi Mertens?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Acuto Inter! Il debutto di Eriksen alla Scala di Milano. Inter il gran galà a teatro, stasera sarà già in panchina contro la Fiorentina: “Un sogno, qui è tutto fantastico”. Giocherà con il 24 di Kobe Bryant, ha firmato per quattro anni. – Conte e Sarri, la solitudine dei numeri primi: perché non bastano le vittorie.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Inter, un arista alla Scala: ecco Eriksen! Per la prossima stagione c’è Mertens. – Stasera Inter-Fiorentina (ore 20.45).