Anteprima giornali: date Coppa Italia, l’Inter non ci sta! Serie A OK

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Evvai! Riparte il calcio: Coppa Italia dal 13, Serie A e Serie B dal 20. La svolta nel vertice con il ministro. Oggi la Lega definirà il calendario: si parte con i recuperi. Play-off e play-out in Serie C. Gravina: «Messaggio di speranza per l’Italia». Quarantena il nodo più spinoso. Il Comitato tecnico scientifico: «Non si cambia». Orari delle partite, contratti e diritti TV le altre questioni aperte. Volata a tre, un finale da brividi. Così Juventus, Lazio e Inter si giocheranno lo scudetto: una corsa nel cuore dell’estate.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Caos sulla ripresa: anche Inter e Juventus arrabbiate per le date della Coppa Italia.

TUTTOSPORT

Era ora! Vertice OK con Spadafora: si torna in campo! Prima la Coppa Italia: il 13 giugno Juventus-Milan, il 14 Napoli-Inter, il 17 la finale. Dal 20 Serie A (subito i recuperi) e Serie B, in luglio la A donne. Oggi l’Assemblea di Lega definisce date e orari. Il 17 giugno riparte anche la Premier League. Lautaro Martinez-Barcellona, ultimatum Inter.