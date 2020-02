Anteprima giornali: Coronavirus, San Siro e Juventus-Inter a porte chiuse?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Coronavirus, caos calendari: il calcio vuole tornare alla normalità: “Riaprite gli stadi”. Dopo il rinvio di quattro match di Serie A, il Consiglio Federale chiederà al Governo di ripartire. Ma Conte: “Valuteremo”. Le gare europee di Napoli e Inter non a rischio, per San Siro l’ipotesi delle porte chiuse.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Emergenza Coronavirus, rinviata anche Torino-Parma: Juventus-Inter a porte chiuse? Lo sport si ferma anche in Piemonte dopo lo stop in Lombardia e Veneto. Confermato per ora il match di Champions League dei bianconeri a Lione, si attende una decisione per la sfida scudetto di domenica.