Anteprima giornali: Coronavirus, Inter-Sampdoria di Serie A rinviata

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Coronavirus: stop a tre gare di Serie A. Nella notte il decreto legge che ferma anche lo sport: oggi non si gioca in Lombardia e Veneto. Saltano Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Rinviata Ascoli-Cremonese. La decisione del governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive previste oggi in Lombardia e Veneto, e tra queste tre gare di Serie A, giunge al termine di una giornata contrassegnata da un tam tam di notizie contraddittorie, e quando il giornale è praticamente già chiuso. Si tratta di una misura drastica, che mai avremmo voluto annunciare, e che tuttavia si giustifica con la necessità di scongiurare il rischio di un’estensione dei focolai epidemici del Coronavirus. Come tale va rispettata alla lettera e non contestata. Non resta che augurarci che i piani di prevenzione e di contrasto si dimostrino, oltre che adeguati, anche selettivi, evitando un impatto sociale ed economico pesante per lo Sport e per il Paese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

Sport bloccato in Lombardia e Veneto. Coronavirus: Inter, Atalanta e Verona rinviate.