Anteprima giornali: Coppa Italia, l’Inter attende le date e si prepara

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

E io pago! Porte in faccia agli abbonati. 356.000 senza alcun indennizzo. Il campionato che riparte con gli stadi chiusi lo pagano i tifosi più fedeli: dieci club su venti non prevedono restituzione dei canoni ricevuti. Si punta a sconti e prelazioni sui prossimi spalti aperti. Incombono le class action. È già febbre per una coppa che fa sognare. Il 13 (o il 12) si riprende con un trofeo che vale anche per i tifosi. In attesa del via libera per il cambio delle date, ecco come Juventus, Milan, Napoli e Inter si preparano ad affrontare le semifinali di ritorno e l’eventuale finale. Zazzaroni: “E Marotta andò alla guerra”.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

