Anteprima giornali: Conte torchia l’Inter. Coppa Italia, guerra silenziosa

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Parla Nanni, coordinatore dei medici di Serie A: «Riaprite gli stadi. Si va al cinema, giusto tornare a vedere le partite. Se i dati migliorano la quarantena si può alleggerire». La guerra silenziosa per la Coppa Italia. L’omaggio di Roma, Juventus, Inter e Milan: il calcio in ginocchio per Floyd.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

Conte torchia la sua Inter. Tra allenamenti duri e mugugni. Lo sport unito per George Floyd: Juventus, Torino, Inter, Roma, Milan, Messi, Woods, Mayweather, Chelsea: basta con il razzismo.