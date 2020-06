Anteprima giornali: Conte punta su Eriksen, ma Mertens? Affari Inter-Torino

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Mertens fa paura al Napoli! L’attaccante rischia di saltare il ritorno con l’Inter domani al San Paolo per un malanno muscolare. E Conte punta tutto sul riscatto di Eriksen.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Izzo e Nkoulou per il “Ninja” Nainggolan! Il Torino all’Inter: Belotti non si tocca. – Atalanta: Esposito gioiello per Gasperini! Anche la Fiorentina sul talento di Zhang.