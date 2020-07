Anteprima giornali: Conte in croce, piazza pulita Inter! Ecco chi andrà via

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Conte in croce! Antonio furioso: “Dimostriamo di meritare l’Inter o è giusto prendere altre decisioni”. Il Bologna smonta l’Inter a San Siro: addio al sogno Scudetto. Lukaku segna subito, Lautaro Martinez sbaglia il rigore del raddoppio. Sinisa Mihajlovic ribalta il match con i suoi gioiellini Juwara e Barrow: 1-2. La Juventus sale a +11.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Piazza pulita Inter! Ribaltone a San Siro, il Bologna vince 2-1: è bufera. Furia Conte: “Tutti sotto esame. C’è da dimostrare di meritare questo club, altrimenti è giusto prendere altre decisioni”. Da Gagliardini a Godin e Vecino: ecco chi andrà via.

TUTTOSPORT

Scudetto in mano! Dopo la Lazio, anche l’Inter KO. Juventus sempre più in fuga. I nerazzurri si fanno rimontare dal Bologna (in dieci) di Juwara e Barrow. Ora Sarri è a +7 su Inzaghi e +11 su Conte che ammette: “Siamo tutti in discussione”. Dybala, Bentancur e Cuadrado le chiavi della svolta bianconera.