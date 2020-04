Anteprima giornali: colpo Inter con Kumbulla. Serie A, rinvio allenamenti

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Medici, il falso stop. Nota contro la ripresa, poi la smentita: «Si giochi». Governo verso il via libera al tennis prima del calcio. Precedenza agli sport individuali, gli allenamenti collettivi solo dal 18 maggio: è l’ultima data per completare la Serie A entro il 2 agosto, come indicato dalla FIGC.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Ecco perché la Serie A deve ripartire. Il valore delle rose dei club italiani può crollare del 20%: il rischio svalutazione (almeno un miliardo) favorirebbe l’esodo dei nostri assi in campionati più seducenti. Colpo Inter, sì di Kumbulla: ciao Napoli.