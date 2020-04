Anteprima giornali: Chiesa-Inter, c’è una carta per superare la Juventus

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Con lo stop si retrocede. Francia, scudetto al PSG e due squadre in B. FIGC sulla stessa strada, ma niente titolo. In caso di fermo del campionato Gravina pensa di limitare a soli due club il declassamento. Non verrebbe invece assegnato il tricolore che la Juventus pare non volere. Disgelo Spadafora-Dal Pino: «Ne usciamo solo se uniti». Il ministro: «Aiuti se la Serie A si ferma». La Lega: «Decide il Governo».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Inter-Chiesa. Carta Nainggolan per battere la Juventus.