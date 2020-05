Anteprima giornali: Cavani-Inter da Mertens-Napoli. Serie A, un via libera

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

«Fateli giocare». Ripartenza, il via libera di virologi e medici sportivi. Da Pregliasco alla Gismondo gli scienziati si schierano. Tutti gli scogli da superare. Il calcio si sospende, la parola al Governo. La FIGC ha prorogato lo stop ai campionati fino al 14 giugno come disposto dal decreto. Ma si lavora per ripartire in quel weekend. Mertens, Napoli lo reclama. I tifosi sui social chiedono il rinnovo del belga. Segnali di disgelo con De Laurentiis.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

Punte di diamante. Si infiamma il mercato degli attaccanti. Mertens e Napoli più vicini, l’Inter su Cavani. Moratti: «Volevo Dybala, Messi un sogno. Sarà grande Inter». Berti rockstar: «Amore Inter». Quei no a Milan e Juventus. Un miliardo di danni: Conte, li paghi tu? L’analisi di Sartori della KPMG: «Occhio allo spread, la Bundesliga va in fuga e la Serie A rischia conseguenze devastanti anche sul mercato».