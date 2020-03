Anteprima giornali: alleanza Inter-Juventus! Oggi Assemblea di Lega

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku: «Fuori di me, non vedo mio figlio». Il lodo Galliani. Il manager rivela come il calcio può uscire dalla crisi post virus: «Il nostro sport avrà danni enormi, bisogna affidare i conti a una società autonoma che studi le percentuali di perdite e tagli. Dico di no ai play-off scudetto. Non ci sono solo Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, i giocatori minori vanno aiutati». Allenamenti collettivi dal 15 aprile, ma la Lazio sfida tutti: in campo da lunedì a Formello.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

«Dai Lotito, non scherzare!» Inter e Juventus alleate contro il presidente della Lazio, che vuole la ripresa degli allenamenti a partire da lunedì. Zhang e Agnelli d’accordo su un ulteriore rinvio, oggi Assemblea di Lega per trovare una linea comune. Inter, intervista a Corvino: «Castrovilli, quaranta milioni? Sì, per gamba». Lukaku: «Solo ora apprezziamo ciò che facciamo».