Antei sullo scudetto: «Inter ancora favorita anche senza 2 big. Ma Mourinho…»

Antei crede nel bis tricolore dell’Inter. L’ex difensore del Benevento, attualmente svincolato, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, indica la squadra nerazzurra come favorita per lo scudetto

DOPPIETTA POSSIBILE – Per lo scudetto Luca Antei ha le idee chiare su chi puntare: «L’Inter è ancora una spanna sopra tutte anche senza Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Ma ci sono squadre che si sono rinforzate. Non è nulla scontato. In alto e in basso. La Roma? L’ho vista bene. Compatta. José Mourinho ha dato subito l’impronta del grande allenatore». Questo il pensiero di Antei sulla lotta scudetto in Serie A.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo