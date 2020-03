Ansu Fati a casa con la famiglia: Playstation e… La maglia di Lukaku!

Relax in casa con i suoi fratelli per Ansu Fati, giovane gioiello del Barcellona autore di una delle reti dell’1-2 nella sfida contro l’Inter che eliminarono i nerazzurri dalla Champions League. Playstation e… La maglia di Lukaku!

RELAX – Anche il giovane gioiello del Barcellona, Ansu Fati, ha voluto raccomandare a tutti di stare in casa in questo periodo difficile dovuto all’emergenza Coronavirus. Ciò che salta subito all’occhio della foto pubblicata dal giocatore è sicuramente la maglia di Romelu Lukaku dell’Inter: ad indossarla è uno dei due fratelli, mentre il giocatore indossa quella di Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Con queste parole, l’attaccante del Barcellona ha anche voluto mandare il suo messaggio di sostegno: “Facciamoci forza in questi giorni difficili per tutti, adesso è il momento di seguire le raccomandazioni delle autorità e del personale sanitario. Io resto a casa”.