Ansaldi: «All’Inter scoprii del cancro a mio figlio! Zanetti? Vi dico»

Ansaldi ha raggiunto la promozione col Parma. Il terzino argentino ha giocato anche nell’Inter, dove racconta il dramma del figlio. Ricorda la chiamata di Zanetti.

DRAMMA FAMILIARE − A Cronache di Spogliatoio, Cristian Ansaldi ricorda un momento drammatico di quanto si trovava all’Inter: «Quando ero all’Inter nel 2016, i medici hanno trovato un cancro a mio figlio di 5 anni. È stata una delle cose che ha segnato la mia vita. In quel momento pensi: ‘hai soldi, hai tanti amici, ma a che serve tutto ciò se poi la vita da sola ti dimostra che la cosa più importante che hai, cioè tuo figlio, potrebbe andar via all’improvviso?’. In momenti così difficili uno potrebbe mettere tutto in discussione, io invece sono sempre rimasto connesso alla mia fede. Ho sentito una pace incredibile dentro di me. Puoi fare di tutto, ma tanto l’ultima parola spetta a Dio».

NESSUN DUBBIO − Ansaldi e la chiamata di Zanetti: «Al Genoa da Gasperini ho giocato molto bene, tanto da attirare l’interesse di Lazio e Napoli. Poi ho ricevuto una chiamata: era Javier Zanetti. ‘Cristian, ti vogliamo all’Inter’. Per noi argentini l’Inter è sempre stata un club particolare, così ho subito risposto: ‘Tranquillo, vengo’. Era un’Inter piena di argentini, un po’ come quella che guardavo in tv quando ero piccolo».