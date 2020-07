Ansaldi avvisa l’Inter: “Dobbiamo fare punti, lotteremo ogni partita!”

Cristian Ansaldi, ex terzino dell’Inter oggi al Torino, al termine della sfida vinta per 3-1 contro il Brescia in rimonta, ai microfoni di “Torino Channel” ha parlato del momento della squadra e del bisogno di fare più punti possibili. La prossima partita il calciatore sfiderà l’Inter a San Siro.

FAME DI PUNTI – Cristian Ansaldi per la prima volta titolare dopo il lockdown, e dopo la vittoria per 3-1 in Torino-Brescia, ai microfoni di “Torino Channel” ha parlato della fame di punti e di lottare ogni partita, mandando un chiaro messaggio anche all’Inter prossima avversaria in campionato: «Abbiamo bisogno di cominciare a fare punti e stare più tranquilli. Ora è fondamentale continuare a lavorare come stiamo facendo e lottare sempre, in ogni partita, fino all’ultimo minuto. Sono contento perché sono tornato titolare dopo tanto tempo, devo riprendere la condizione fisica. Ci manca tanto il sostegno della gente».

Fonte: Torino Channel.