Anguissa a +4 sull’Inter: «Scudetto? Non ci pensiamo. Vinciamo»

Anguissa ha parlato così al termine della partita tra Napoli e Verona. Il centrocampista, a +4 sull’Inter con la sua squadra, evita di dire scudetto.

PAROLA SCUDETTO – Zambo Anguissa, nonostante il primo posto del Napoli, non vuole sentire parlare di scudetto. Il centrocampista, in gol contro il Verona nel 2-0 finale, si nasconde un po’ per quanto riguarda la corsa scudetto. Queste le sue parole su DAZN: «Non voglio pensare a questo, giochiamo partita dopo partita, vogliamo vincere, poi alla fine facciamo i conti. Il Napoli vuole vincere e noi vogliamo vincere perché siamo in una grande squadra». Il Napoli si trova momentaneamente a più quattro sull’Inter, che mercoledì recupererà la partita col Bologna.