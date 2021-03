Angelozzi: Â«Inter, scudetto a un passo. Champions League da decidereÂ»

Angelozzi: «Inter, scudetto a un passo. Champions League da decidere»

Romelu Lukaku e Antonio Conte in Milan-Inter (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images/OneFootball)

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato di lotta scudetto e corsa Champions League vedendo l’Inter a un passo dal titolo

Queste le parole, ai microfoni di “Radio Crc” nel corso di “Arena Maradona”, da parte di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, su lotta scudetto e corsa Champions League. «Penso che la lotta scudetto sia già decisa l’Inter è a un passo dalla conquista del titolo. Per la Champions, invece, è ancora tutto da decidere. Il Napoli sta recuperando calciatori importanti. Le tre trasferte di fila contro Milan, Juventus e Roma rappresentano un ostacolo duro. Però senza il pubblico sugli spalti non c’è tanta differenza tra giocare in casa o in esterna. Per me il Napoli ha tutte le carte in regola per centrare il quarto posto».