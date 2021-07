Angelozzi: «Inter? Alla pari della Juventus. Poi vengono altre tre»

Per Guido Angelozzi Inter e Juventus sono alla pari, a quattro settimane dall’inizio della nuova stagione. Il direttore sportivo del Frosinone, in collegamento con Sky Sport 24, vede poi altre tre squadre in seconda fila.

LE CARTE AL CAMPIONATO – Non manca più molto all’inizio della Serie A: appena quattro settimane (vedi calendario). Guido Angelozzi, che col Frosinone deve invece preparare la prossima Serie B, valuta le big del massimo campionato: «Intanto ritorna l’allenatore che ha vinto gli ultimi scudetti (Massimiliano Allegri, ndr). La Juventus parte al livello dell’Inter, che ha vinto l’ultimo campionato. Poi ci saranno Milan, Napoli e Roma: sarà un campionato molto equilibrato».