Angelozzi: «Gatti? Non lo diedi all’Inter per un motivo! Frosinone…»

Angelozzi, Direttore dell’Area Tecnica del Frosinone, racconta il passaggio di Gatti alla Juventus. C’era pure l’Inter. Poi traccia la strategia dei ciociari

UNA DIFFERENZA − Guido Angelozzi ricorda il trasferimento di Gatti dal Frosinone alla Juventus: «Lì fu veramente molto bravo Cherubini. Il merito dell’acquisto di Gatti è tutto suo. In quel gennaio Federico lo volevano Toro, Napoli e Inter. Tutte puntavano a portarlo da loro immediatamente e questa cosa non mi convinceva, tanto che avevamo tentennato per tutta la finestra invernale. Cherubini è stato in gamba nel capirlo. Così ci ha proposto di prenderlo, ma lasciandolo poi in prestito a Frosinone fino a giugno. A quel punto abbiamo chiuso la trattativa in mezz’ora».

VALORIZZARE − Angelozzi traccia la filosofia del Frosinone: «Per noi sono ragazzi fondamentali, partiamo da questo. Dopodiché, dati i rapporti che ci sono tra le due società, uno si siede e ne discute. Siamo una società amica della Juve, perciò se c’è la possibilità di essere tutti contenti eventualmente se ne potrebbe parlare. L’accordo su questi tipi di prestiti prevede il valorizzare i giocatori per noi nell’immediato, perché possono darci un contributo importante, e in prospettiva futura per i grandi club. Lavoriamo bene in tal senso con la Juve, ma anche con Sassuolo, Milan e Inter. Con tutti cerchiamo di fare ovviamente l’interesse nostro, ma anche della controparte affinché queste sinergie di mercato possano essere valorizzanti per tutti». Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira