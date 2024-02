Angelozzi: «Brescianini da top club, come l’Inter! Juventus, momento»

Guido Angelozzi, DS del Frosinone, ha elogiato Marco Brescianini, ritenendolo un giocatore da top club citando l’Inter. Poi una chiosa sul momento della Juventus.

IMPORTANTE − Angelozzi esalta il suo centrocampista: «Brescianini è un giocatore per me molto forte e può diventare da Juve, da Milan, da Inter, da Napoli… Perché ha tutti i requisiti: è un centrocampista completo, classe 2000, che viene da un settore giovanile importante come quello del Milan e sta facendo cose bellissime a Frosinone. Può stare in un grande club».

MOMENTO − Angelozzi sulla Juventus e la lotta con l’Inter: «Conosco un po’ l’ambiente bianconero perché ho buonissimi rapporti con dirigenti e allenatore. Per me si è trattato di un momento figlio della delusione per la sconfitta a Milano con l’Inter. Quando perdi dopo una grande rincorsa e tutti credono di poterla coronare ci può stare un momento di scoramento».

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini