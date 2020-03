Angel Rodriguez: “Inter-Getafe? Europa League orgoglio. Partita…”

Angel Rodriguez è subentrato nel corso della ripresa di Getafe-Celta Vigo, risultando molto pericoloso ma senza riuscire a sbloccare lo 0-0 (vedi articolo). Intervistato al termine del match da LaLiga TV, l’attaccante spagnolo si è proiettato subito al match di giovedì in Europa League contro l’Inter.

IL RAMMARICO – A cinque giorni da Inter-Getafe gli spagnoli non sono andati oltre lo 0-0 col Celta Vigo. L’attaccante Angel Rodriguez è dispiaciuto: «Abbiamo tirato in porta molte più volte di loro. Sono venuti qui per pareggiare, si è visto fin dall’inizio, è un buon risultato per loro: sapevano perfettamente che un punto qui sarebbe stato fondamentale. Sfuma il terzo posto? È chiaro che sapevamo dei risultati altrui, sapendo che Atlético Madrid e Siviglia avevano pareggiato. Per noi era molto importante, ma dobbiamo essere coscienti che siamo il Getafe e che stiamo competendo con le migliori».

UNA BATTAGLIA – Angel Rodriguez prosegue parlando del suo rendimento e del prossimo incontro: «Cerco di fare il meglio possibile in ogni partita, cercare il gol in qualsiasi momento. Stasera ci ho provato anche entrando dalla panchina, peccato non sia stato possibile. Siamo contenti per la partita che abbiamo fatto, peccato che non sia arrivata la vittoria. L’Inter? Abbiamo diversi giorni per riposare e per preparare la partita. Sarà una sfida dura e difficile per noi, l’Inter è una squadra forte che sta in Europa League solo per delle circostanze. L’Europa League per noi è un motivo di allegria e di orgoglio, sarà un match molto duro».