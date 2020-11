Andrissi: “L’Inter deve partire a razzo. Queste sono gare particolari”

Gianluca Andrissi

L’Inter sarà impegnata domenica alle ore 15 contro il Torino, nell’ottava giornata di Serie A. Gianluca Andrissi, ex allenatore del settore giovanile nerazzurro nonché osservatore, ha parlato del match del Meazza nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, segnalandone le insidie.

PERICOLO IN AGGUATO – Gianluca Andrissi presenta Inter-Torino: «Queste sono gare un po’ particolari, perché quando ritorni dalle nazionali bisogna vedere le condizioni, se ci sono da fare terapie o lavoro differenziato. Bisogna avere la testa, la gara più importante è sempre la prima. Per l’Inter ci dev’essere la vittoria, deve partire a razzo e mettere subito la partita in discesa per trovare la vittoria. Questo è fondamentale. Alessandro Bastoni? Ha fatto benissimo, come tanti ragazzi in Nazionale».