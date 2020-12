Andrissi: “Inter, fallito il momento topico. Pacchetto Conte, ma lui cambi”

Condividi questo articolo

Gianluca Andrissi

Andrissi, dirigente con un passato nel settore giovanile dell’Inter, è ospite di “Sportitalia Mercato”. Piuttosto duro il suo giudizio sui nerazzurri, a seguito dell’eliminazione in Champions League di mercoledì sera.

MOLTO MALE – Gianluca Andrissi è negativo dopo l’uscita dalle coppe: «Parlando della squadra, bisogna dire la verità, l’Inter non ha mai convinto a pieno. Ha avuto dei momenti buoni o meno buoni, sembrava essersi tirata fuori con tre vittorie ma nel momento topico della stagione ha fallito. Giusto che la società faccia quadrato e ci sia una linea uguale, ma Antonio Conte qualcosa deve cambiare. Aveva iniziato mettendo il trequartista per cambiare qualcosa, alla fine dopo la sconfitta col Real Madrid è tornato al 3-5-2. Sappiamo che, quando prendi Conte, prendi tutto il pacchetto: tanti lati positivi ma anche delle cose, soprattutto sulla comunicazione, dove dovrebbe trovare un dialogo migliore, perché sicuramente sarebbe un vantaggio per lui e tutto l’ambiente. L’Inter in campionato deve fare bene: ha ottimi numeri di Match Analysis, oltre alla classifica, ma è chiaro che non può perdere terreno. Il Milan sta facendo un campionato strepitoso, il Napoli è penalizzato e ha una partita in meno e la Juventus è rilanciata dalla vittoria di Barcellona».