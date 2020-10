Andrissi: “L’Inter dimostri il salto di qualità. Eriksen? Conte ha cambiato”

Gianluca Andrissi

L’Inter sarà attesa oggi dalla delicata partita contro il Parma, nella quale dovrà dimostrare di aver superato i problemi di ottobre. Gianluca Andrissi, ex direttore sportivo fra le altre dello Spezia, ha parlato ad “Aspettando il weekend” su Sportitalia delle necessità di Conte, con un occhio di riguardo su Eriksen.

VINCERE PER FORZA! – Gianluca Andrissi dice la sua su Christian Eriksen: «Alla fine parla il campo, quindi vedremo credo fino al mercato di gennaio quali saranno le sue prestazioni. Anche perché Antonio Conte ha cambiato sistema di gioco: è passato dal 3-5-2 della scorsa stagione al 3-4-1-2 per dargli spazio, per vedere un pochino di creare alternative offensive. Credo che l’Inter, in generale, dovrà dimostrare un salto di qualità e cambiare marcia, al di là del COVID-19 e delle assenze. Deve dmostrare di essere una squadra che vuole ambire al primato, quindi sarà il campo come sempre a dare un verdetto».