Andrissi: “Conte, ecco che profilo serve all’Inter per svoltare! Se Eriksen…”

Andrissi – ex tecnico del Settore Giovanile dell’Inter ed ex Direttore Sportivo della Feralpisalò -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, non crede alle possibilità di scudetto nerazzurre. Per il salto di qualità manca un profilo in rosa, Eriksen permettendo

UTOPIA TRICOLORE – Non vuole smorzare l’entusiasmo Gianluca Andrissi ma di fatto lo fa: «Per gli appassionati di calcio è bello pensare che il campionato sia ancora aperto, ma io credo sia comunque molto difficile. La vittoria dell’Atalanta lo avrebbe riaperto, ma il pareggio in extremis della Juventus lo ha richiuso. Antonio Conte è un grande motivatore. L’Inter in questo momento è seconda in classifica, migliorando il trend degli ultimi anni. Conte sta dando mentalità alla squadra, che è più compatta e non molla mai. Nel frattempo si sta lavorando sui blackout e sui cali di concentrazione, che ci sono ancora».

MIGLIORAMENTO POSSIBILE – Andrissi dà un consiglio sul tema mercato: «In estate hanno preso un centravanti forte fisicamente come Romelu Lukaku, che ha già segnato oltre venti gol. E Lautaro Martinez è un talento puro. Credo che il salto di qualità stia nel mettere il terzo offensivo, che sia un trequartista o un attaccante in più. Questo dovrà deciderlo l’allenatore. Questa credo sia la svolta definitiva dell’Inter. Ma c’è ancora tanto calcio giocato e vediamo cosa succederà. Edin Dzeko è un giocatore che vorrei sicuramente, ma io dico che serve soprattutto un fantasista che possa fare il trequartista o la seconda punta. A meno che Christian Eriksen non dimostri di poterlo fare. All’Inter serve un giocatore simile».