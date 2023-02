Andreolli: «L’Inter ha dominato il Derby, a Lautaro Martinez riesce tutto»

Marco Andreolli ha parlato del Derby di Milano di ieri sera vinto dai nerazzurri 1-0 a Radio Sportiva, oltre che delle diverse questioni in casa Inter.

PERFETTO – Secondo Marco Andreolli, l’Inter ieri ha dominato: «Il Derby è stato dominato quasi interamente, dall’inizio alla fine. Soprattutto nel primo tempo l’Inter ha avuto il controllo della gara. Si è visto lo stato d’animo con cui le due squadre sono arrivate a questa partita. Il momento diverso che stavano vivendo lo si è visto nei 90 minuti. Il primo tempo, come ha detto Inzaghi è stato perfetto. È vero che il risultato è stato solo 1-0 e magari sembra poco. Per le occasioni avute poteva essere molto più ampio. La cosa importante era portare a casa la vittoria e farlo con una grande prestazione e così è stato». La differenza è di un solo gol, ma per quanto mostrato poteva essere molto più ampio il divario.

TORO – Andreolli ha poi parlato dell’attuale capitano dell’Inter: «Lautaro è da tempo che è cresciuto, sotto ogni punto di vista. In particolare mentalmente, sta crescendo in quelle cose nelle quali negli anni passati non riusciva a esprimersi con continuità È in un momento in cui gli riesce fare gol in ogni modo, bellissimi. Sembra strano ma mi piacciono in particolare le giocate che fa al di fuori dell’area di rigore. Riesce ad essere prezioso per la squadra sfruttando le sue qualità tecniche. Sta diventando un giocatore completo che sa fare tante cose. Non sa fare solo gol, è giusto che aiuti la squadra in tutte le zone del campo». Questo il parere dell’ex difensore nerazzurro sul Toro.

DECISIONI – Andreolli ha chiuso con il suo parere su Simone Inzaghi: «Inzaghi si è sempre dimostrato tranquillo e sincero in ogni dichiarazione. Secondo me un allenatore oggi dev’essere bravo a fare tante cose. Dev’esserlo a preparare le partite ma anche a tenere compatto un gruppo. Deve gestire tanti campioni e lui si sta dimostrando un manager importante». Termina così il suo intervento, positivo sul prosieguo della stagione.