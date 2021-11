Andreazzoli: «Scudetto? Tifo per Spalletti. Nel 2008 meritavamo noi!»

Andreazzoli, attuale allenatore dell’Empoli ed ex vice della Roma di Luciano Spalletti, in una lunga intervista concessa oggi sul Corriere dello Sport ha parlato del campionato attuale, ma anche dello scudetto sfiorato proprio da vice giallorosso nella stagione 2007-2008.

IL CAMPIONATO – Andreazzoli dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, e tifa per il suo amico Spalletti: «Finalmente un campionato molto equilibrato, gli ultimi anni ci avevano abituato male. Parlo per la vetta della classifica. Poi c’è la parte bassa che è una Serie B élite, nella quale ognuno di noi cerca di ritagliarsi un posto. È un campionato diviso in due. Chi vincerà lo scudetto? Dico Spalletti. Glielo auguro di cuore, faccio il tifo per lui. Ci siamo visti di recente in un ristorante a Empoli. Lui lavora a Napoli, io a casa sua, il rapporto è di massima stima, di conoscenza profonda, è stato un lungo periodo di collaborazione quello tra me e lui, nata da un suo desiderio».

SCUDETTO PERSO – Andreazzoli era vice di Luciano Spalletti proprio in quella Roma che sfiorò di vincere lo scudetto contro l’Inter, nella stagione 2007-2008. Quel giorno, l’Inter vinse grazie a una doppietta di Zlatan Ibrahimovic entrato sul finale, mentre li giallorossi pareggiarono a Catania. Il tecnico, però, si sofferma a parlare di altro: «Con la Roma stavamo per strappare lo scudetto all’Inter, avremmo potuto vincerlo. L’Inter la spuntò al fotofinish, facendo entrare a Parma a 20 minuti dalla fine Ibrahimovic che fece i due gol decisivi, mentre noi pareggiammo a Catania. Mi ricordo il disastro, quel giorno. Meritavamo di vincere lo scudetto quell’anno. Qualche danno arbitrale che risulto decisivo c’è stato, è agli atti. Ma vado controcorrente, non è il trofeo che lascia il segno».

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo