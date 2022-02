Andreazzoli salva la prestazione: «Fatto soffrire la Juventus come l’Inter! Ma…»

Andreazzoli è soddisfatto di quanto visto in campo ma ovviamente non può dire lo stesso del risultato. L’allenatore dell’Empoli, dopo la sconfitta contro la Juventus, ricorda di aver già fatto soffrire l’Inter in questa stagione

PRESTAZIONE SENZA RISULTATO – Il suo Empoli è sicuramente la sorpresa di questa Serie A e Aurelio Andreazzoli lo sa: «La prestazione mi fa sorridere ed essere orgoglioso. Ai ragazzi ho chiesto di provarci fino in fondo e lo hanno fatto. Purtroppo non riusciamo a raccogliere quello che meriteremmo, ma abbiamo dimostrato anche stasera che possiamo fare risultato contro chiunque. Abbiamo già fatto soffrire l’Inter e ora abbiamo fatto soffrire la Juventus. Però gli errori contro grandi squadre simili li paghi». Questo il pensiero di Andreazzoli al termine di Empoli-Juventus.