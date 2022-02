Andreazzoli: «Pinamonti generoso anche contro mio volere! Sa una cosa»

Andreazzoli, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Cagliari (vedi report), ha fatto il punto sulla stagione di Pinamonti, in prestito al club toscano dall’Inter. Di seguito le dichiarazioni del tecnico toscano

GENEROSO – Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Cagliari. Il tecnico toscano ha fatto il punto su Andrea Pinamonti, andato in gol oggi (vedi articolo): «Quanti gol può fare Pinamonti? Non lo posso sapere, mancano tante partite. Lui lo sta facendo in maniera costante. Non fa squilli, non è un calciatore che per ora ha raccolto doppiette o triplette ma a noi interessa che sia costante nel rendimento per la squadra innanzitutto. Poi lui sa di dover migliorare in diverse situazioni, deve diventare più economico nella spesa e più redditizio nelle conclusioni, avendo anche un pochino di pazienza. Però è talmente generoso che si mette a disposizione della squadra sempre e comunque, anche contro il mio volere».