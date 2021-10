Andreazzoli: «Pinamonti sta bene! Sosta per le nazionali? Fastidiosa»

Pinamonti ha superato il problema fisico accusato nel match contro la Roma (vedi articolo). In conferenza stampa Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato dell’attaccante in prestito dall’Inter e ha detto la sua sulla sosta per le nazionali.

PROBLEMA – Aurelio Andreazzoli ha fatto il punto sulle condizioni di Andrea Pinamonti in vista del match dell’Empoli contro l’Atalanta. Il tecnico dei toscani ha anche analizzato i problemi causati dalla sosta per le nazionali: «Samuele Ricci e Pinamonti stanno bene, tutti e due. Si è parlato tanto del discorso delle nazionali in questi giorni. Devo dire che per le squadre di club, per chi fa il nostro mestiere, è più un problema che un piacere. Sei costretto a interrompere i ritmi in qualsiasi direzione. Nella formazione della mentalità, della squadra, del gioco, della condizione atletica che diventa dispari in quelli che vanno via rispetto a quelli che rimangono. Devi arrivare a dei compromessi. È una situazione fastidiosa, però bisogna conviverci e fare di necessità virtù. Interrompere il lavoro una decina di giorni in ogni mensilità è veramente fastidioso».