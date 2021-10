Andreazzoli: «Partita con l’Inter? Concesso poco in parità numerica!»

Andreazzoli è tornato sulla partita tra Empoli e Inter, vinta dai nerazzurri nello scorso turno di campionato (vedi articolo). Il tecnico dei toscani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo.

TATTICA – Aurelio Andreazzoli ha analizzato la fase difensiva dell’Empoli, concentrandosi sul match perso contro l’Inter di Simone Inzaghi: «La gara con l’Inter ha detto che fino a quando siamo stati in parità numerica abbiamo concesso poco. Non credo che sia un risultato dovuto alla disposizione tattica, ma al lavoro che facciamo settimanalmente e che i ragazzi fanno con molta attenzione. Non parlo solo del lavoro di campo, c’è anche il lavoro al video. È una somma di piccole cose, non le completerai mai ma tenti di migliorarle. Non si vedono ma incidono sul risultato».