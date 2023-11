Andreazzoli: «Ora l’Italia meriterebbe più spazio di Juventus-Inter»

In previsione delle due gare che giocherà l’Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni agli Europei, il tecnico dell’Empoli Andreazzoli ha sottolineato l’importanza di questi match in questo periodo rispetto al campionato, in diretta a Tutti Convocati su Radio 24.

IMPORTANZA – Il mister Aurelio Andreazzoli ha commentato lo spazio che bisogna dare alla nazionale in questi giorni: «Ultimamente sto notando più interesse del pubblico italiano per la nazionale in generale. L’Italia in queste due settimane avrà due sfide decisive per la qualificazione europea. Luciano Spalletti sta facendo un buon lavoro e sta riportando l’attenzione che merita la nostra nazionale. Bisognerebbe dare meno spazio al campionato e a gare come Juventus–Inter, dato che c’è l’Italia in campo in questi giorni».