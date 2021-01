Andreazzoli: “Inter una certezza, Lukaku e Lautaro Martinez fantastici”

Aurelio Andreazzoli

Andreazzoli, ex tecnico tra le altre di Empoli e Genoa, attente una nuova avventura nel campionato italiano. Intanto intervistato da “Tuttomercatoweb.com” ha parlato della lotta scudetto facendo riferimento inevitabilmente all’Inter e al suo attacco – che ha definito fantastico -, formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

LOTTA SCUDETTO – Andreazzoli parla di scudetto in Serie A e non risparmia i complimenti all’Inter e soprattutto al suo attacco:: «Oggi il Milan è una certezza assoluta. Vince sempre, anche quando non ha la squadra al completo. C’è tutto per pensare allo Scudetto. Prima si diceva che fosse Ibra dipendente, oggi il bomber non c’è e la squadra vince lo stesso. Inter? Ha già un anno di esperienza alle spalle, il gruppo è stato migliorato. È una certezza. Non ha le coppe, è un vantaggio. Sta avendo un ruolino di marcia notevole. Lukaku e Lautaro Martinez formano una coppia fantastica».