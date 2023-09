Andreazzoli: «Inter già candidata dall’anno scorso, ora conta un fattore»

L’ex allenatore di diverse squadre di Serie A Andreazzoli, fra cui Empoli e Genoa, vede l’Inter con una marcia in più per un motivo ben preciso. Intervenuto in collegamento a Radio Sportiva, non esclude nemmeno Milan e Napoli.



AI VERTICI – Aurelio Andreazzoli guarda le big di Serie A: «Sicuramente il Napoli lo vedo davanti, perché arriva da un campionato stravinto, però Inter e Milan le ho viste molto bene. Si sono completate bene, mi sembra: una bella struttura nel Milan, come gioco, è migliorato ancora. L’Inter esprime sempre forza, per me era candidata anche lo scorso campionato a essere protagonista. A maggior ragione, considerando anche che è un gruppo che sta insieme da qualche tempo, io darei molta importanza anche a questo. Ma non sono così bravo a fare pronostici».