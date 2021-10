Andreazzoli: «Infortunio Pinamonti? Persa sicurezza! Queste le sue condizioni»

Pinamonti è dovuto uscire dal campo per un problema muscolare nel primo tempo di Roma-Empoli (vedi articolo). L’allenatore dei toscani Andreazzoli, in conferenza stampa, ha parlato dell’attaccante in prestito dall’Inter.

PROBLEMA – Queste le dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli sull’infortunio di Andrea Pinamonti: «Devo dire che è stata una sorpresa negativa. La squadra si era espressa bene fino a quel momento, le prime due palle gol le avevamo create noi. Con l’uscita di Pinamonti abbiamo perso un po’ di sicurezza, qualcosa ci è venuto a mancare, abbiamo perso un po’ il filo del gioco. Cosa che non deve succedere ma è comprensibile che succeda. Abbiamo iniziato a verticalizzare quando non dovevamo. Ha avuto un problema muscolare, non possiamo conoscerne ora l’entità. Ha sentito qualcosa al flessore, speriamo non sia grave».