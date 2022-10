L’Anderlecht perde ancora: 0-1 con il West Ham. Solo briciole per Esposito

L’Anderlecht perde anche la seconda partita consecutiva dopo quella di campionato. Con il West Ham in UEFA Conference League termina 0-1. Sebastiano Esposito in campo solo per poco.

MOMENTO NO – Non una stagione semplice per Sebastiano Esposito e il “suo” Anderlecht, sconfitto anche oggi in Conference League contro il West Ham. Dopo la sconfitta in campionato arriva anche il secondo stop consecutivo in Europa contro gli inglesi, decisivo il gol di Gianluca Scamacca. Il giovane attaccante in prestito dall’Inter resta solo a guardare dalla panchina praticamente tutta la partita, entrato in campo solo all’87’.