Ancora Pio Esposito: primo posto solitario nella classifica capocannonieri!

Francesco Pio Esposito sigla anche la rete del doppio vantaggio del suo Spezia, dopo aver aperto l’incontro contro la Carrarese. Al termine del primo tempo, la sfida si trova sul 2-0 per i liguri.

LA DOPPIETTA – Francesco Pio Esposito sta decidendo, come spesso accaduto in questa stagione, la gara del suo Spezia contro la Carrarese. Il calciatore di proprietà dell’Inter, dopo aver portato sull’1-0 i suoi al 20′, si è ripetuto al 49′. Non si tratta di una rete banale, in quanto oltre al doppio vantaggio essa ha significato il sorpasso ai danni di Christian Shpendi del Cesena e Pietro Iemmello del Catanzaro. Sono infatti 11 i gol in cadetteria del giovane campano, esattamente uno in più degli altri due centravanti presenti in Serie B.