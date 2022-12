Ancora niente Inter? No problem, c’è il Boxing Day di Serie B: tanti prestiti!

In attesa di rivedere l’Inter si può passare il Giorno di Santo Stefano vedendo i tanti prestiti dell’Inter giocare in Serie B per la diciannovesima giornata

MENO 10 − Manca poco per rivedere ufficialmente l’Inter in campo. Solo 10 giorni e a San Siro si riaccenderanno le luci. L’esordio del 2023 non sarà facile, anzi: contro il Napoli capolista sarà subito sfida da dentro o fuori per lo Scudetto. In attesa della ripartenza del campionato e dell’ultima amichevole precampionato invernale – il 29 dicembre contro il Sassuolo – ci si può ‘accontentare’ con sprazzi di Inter presenti domani nel Boxing Day di Serie B.

TANTI IN CAMPO − Il campionato cadetto, infatti, giocherà per il giorno di Santo Stefano in perfetto stile british. Saranno cinque i giocatori di proprietà dell’Inter impegnati il 26 dicembre. Si parte alle 15 con Giovanni Fabbian che con la sua Reggina sarà di scena sul campo dell’Ascoli. I calabresi secondi in classifica inseguono il Frosinone. In contemporanea giocheranno anche Franco Carboni e Marco Pompetti rispettivamente in Cagliari-Cosenza e Sudtirol-Modena. In serata, invece, sarà la volta di Samuele Mulattieri alle 18 con il suo Frosinone che ospiterà la Ternana ed Eddie Salcedo impegnato nel big match del San Nicola contro il Genoa. Dunque, una bella scorpacciata di prestiti Inter per un Boxing Day all’insegna della Serie B.