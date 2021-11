Ancelotti: «Sheriff, evitare errori dell’andata. Nessun turnover»

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Real Madrid contro lo Sheriff. Il tecnico del Real Madrid ha reso chiaro cosa serva per vincere ed evitare gli errori della gara di andata. Un risultato utile dei blancos sarebbe un assist all’Inter in caso di vittoria contro lo Shakhtar Donetsk.

ERRORI DA EVITARE – Carlo Ancelotti ha parlato così nella conferenza stampa alla vigilia di Sheriff-Real Madrid: «Nella gara di andata non abbiamo avuto una buona esperienza. Dobbiamo evitare gli errori che abbiamo commesso e fare bene ciò che sappiamo fare. Senza farci prendere dall’ansia. Con tranquillità. Dobbiamo giocare bene per tutti e novanta i minuti e fare una partita completa. Non ho intenzione di fare turnover per la gara di domani».