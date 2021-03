Ancelotti: Â«Scudetto, spero Milan ma non penso che Conte mi accontentiÂ»

Ancelotti: «Scudetto, spero Milan ma non penso che...

Ancelotti: «Scudetto, spero Milan ma non penso che Conte mi accontenti»

Carlo Ancelotti Napoli

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato della lotta scudetto che vede in corsa Inter di Antonio Conte e Milan di Stefano Pioli in Serie A

SCUDETTO – Queste le parole ai microfoni di “Sky Sport” da parte di Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, sulla lotta scudetto che vede l’Inter di Antonio Conte e Milan di Stefano Pioli ai primi due posti del campionato di Serie A. «Spero che vinca il Milan, anche se sarà dura perché l’Inter viaggia molto forte – ha ammesso il tecnico della squadra inglese –. Non penso che il mio amico Conte non mi accontenterà in questo desiderio».