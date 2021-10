Ancelotti si prepara al Clasico: «Sfida speciale come Inter-Milan»

Carlo Ancelotti ha parlato sui canali ufficiali del Real Madrid, in vista della sfida contro il Barcellona. Il tecnico dei madrileni ha paragonato il prestigio della partita al derby tra Inter e Milan.

SFIDE PRESTIGIOSE – In vista del Clasico tra Real Madrid e Barcellona, Carlo Ancelotti ha sottolineato il prestigio della gara. Paragonandola anche al derby di Milano, che il tecnico conosce molto bene. Queste le sue parole a Realmadrid TV: «Si tratta di una di quelle partite speciali. Ogni Paese ne ha una. Penso per esempio a Inter-Milan, Chelsea-Tottenham, Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Non sono sfide come tutte le altre, sono le più importanti per i tifosi. Voglio preparare il Clasico al massimo della concentrazione».